Школы в Коми переводят на дистанционное обучение

В Коми с 16 марта вводят свободное посещение детских садов и учреждений дополнительного образования. Школы, организации высшего и среднего профессионального образования переводят на дистанционное обучение. Меры направлены на профилактику распространения нового коронавируса.

Как пишет ИА «Комиинформ», указ подписал глава республики Сергей Гапликов с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства просвещения России.

По словам регионального министра образования, науки и молодежной политики Натальи Якимовой, все муниципальные управления образования должны ограничить проведение массовых мероприятий, контролировать санитарно-эпидемиологические мероприятия в школах, детских садах и организациях дополнительного образования.

15 марта сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение. А 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о введении свободного посещения школ в российской столице.