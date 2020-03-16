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В Иркутске женщина сбила двух школьниц на тротуаре

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Фото: МВД РФ
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Женщина за рулем автомобиля врезалась в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбила двух школьниц на тротуаре, дети госпитализированы. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«ДТП произошло сегодня около 08:00 (03:00 мск) на Центральном проспекте. В результате столкновения седана Toyota Corona и знака дорожного движения пострадали две восьмиклассницы, следовавшие по тротуару в сторону пешеходного перехода. По версии водителя, машину занесло на льду», — говорится в сообщении.

За рулем находилась 36-летняя женщина, у которой не было водительских прав.

7 марта стало известно, что в Ленинградской области мальчик выбежал на дорогу вне пешеходного перехода и был сбит автомобилем. Для оказания помощи ребенку на проезжую часть выбежала девушка 1995 года рождения, однако на них обоих совершила наезд двигавшаяся во встречном направлении машина. Ребенок скончался на месте, а девушка была госпитализирована.

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