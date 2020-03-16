Россияне назвали критерии идеальной работы
Специалисты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» провели социологическое исследование на тему того, какие критерии россияне считают наиболее важными при устройстве на работу. Результаты соцопроса опубликовал телеканал RT в понедельник, 16 марта.
Участникам исследования предлагали выбрать не более трех основных критериев работы, которую они считали бы идеальной. На первом месте оказалась высокая зарплата (так ответили 79% опрошенных), на втором — стабильность (78%) и на третьем — хороший коллектив (69%).
Менее значимым для россиян является такой фактор, как удобное расположение офиса и близость места работы к дому (52% опрошенных).
48% респондентов ответили, что для них имеют значение комфортные условия труда. Наличие опытного руководителя важно для 43% опрошенных, соцпакет и нематериальные бонусы — для 32%, гибкий график — для 27% участников исследования.
Меньше всего россиян считают важным отсутствие дресс-кода (12%), возможность работать дистанционно (15%), а также известность и надежность компании (16%).
В исследовании приняли участие 5,7 тыс. добровольцев из всех регионов страны.
27 января стало известно, сколько хотели бы зарабатывать жители РФ. Оказалось, что в среднем россияне хотели бы иметь зарплату 92 тыс. рублей в месяц. Согласно исследованию, порядка 26% граждан считают идеальной зарплату в 100–200 тыс. рублей, а 4% согласились бы на 30 тыс. в месяц. При этом пожелания отличаются в зависимости от региона. Например, респонденты из Москвы хотели бы получать 104 тыс. рублей в месяц, а из Новосибирска — 90 тыс. В Нижнем Новгороде работников устроила бы зарплата в 70 тыс., а в Ростове-на-Дону — в 87 тыс. рублей.