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Россияне назвали критерии идеальной работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Специалисты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» провели социологическое исследование на тему того, какие критерии россияне считают наиболее важными при устройстве на работу. Результаты соцопроса опубликовал телеканал RT в понедельник, 16 марта.

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Участникам исследования предлагали выбрать не более трех основных критериев работы, которую они считали бы идеальной. На первом месте оказалась высокая зарплата (так ответили 79% опрошенных), на втором — стабильность (78%) и на третьем — хороший коллектив (69%).

Менее значимым для россиян является такой фактор, как удобное расположение офиса и близость места работы к дому (52% опрошенных).

48% респондентов ответили, что для них имеют значение комфортные условия труда. Наличие опытного руководителя важно для 43% опрошенных, соцпакет и нематериальные бонусы — для 32%, гибкий график — для 27% участников исследования.

Меньше всего россиян считают важным отсутствие дресс-кода (12%), возможность работать дистанционно (15%), а также известность и надежность компании (16%).

В исследовании приняли участие 5,7 тыс. добровольцев из всех регионов страны.

27 января стало известно, сколько хотели бы зарабатывать жители РФ. Оказалось, что в среднем россияне хотели бы иметь зарплату 92 тыс. рублей в месяц. Согласно исследованию, порядка 26% граждан считают идеальной зарплату в 100–200 тыс. рублей, а 4% согласились бы на 30 тыс. в месяц. При этом пожелания отличаются в зависимости от региона. Например, респонденты из Москвы хотели бы получать 104 тыс. рублей в месяц, а из Новосибирска — 90 тыс. В Нижнем Новгороде работников устроила бы зарплата в 70 тыс., а в Ростове-на-Дону — в 87 тыс. рублей.

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