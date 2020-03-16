Легковушка улетела в канаву после ДТП в Санкт-Петербурге
ДТП с тремя автомобилями произошло на Кольцевой автодороге Петербурга.
Водитель на высокой скорости задел две машины, в результате чего одна из легковушек вылетела в канаву с водой.
В этом авто ехали мать и дочь, обе женщины получили легкие травмы. Их машина утонула. ГИБДД проводит расследование аварии.
ДТП с тремя автомобилями произошло на Кольцевой автодороге Петербурга.
Водитель на высокой скорости задел две машины, в результате чего одна из легковушек вылетела в канаву с водой.
В этом авто ехали мать и дочь, обе женщины получили легкие травмы. Их машина утонула. ГИБДД проводит расследование аварии.