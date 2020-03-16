Прямой эфир
Сюжет:

Российские торговые сети заранее начали создавать запасы продуктов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минпромторга.

Болезный занавес: как ЕС «закрывается» из-за коронавируса
США запрещают въезд европейцам, внутри союза восстанавливают пограничный контроль

В ведомстве пояснили, что, если в каком-то магазине обнаружится пустая полка, это не значит, что товара нет в наличии, поскольку выкладка продуктов происходит в соответствии с определенным циклом.

«Товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, в распределительном центре торговой сети», — отметили в пресс-службе министерства.

Ведомство призвало россиян рационально подходить к планированию покупок. В пресс-службе напомнили потребителям, что у любого товара есть срок годности, пишет «Газета.ру».

Ранее 15 марта российские ритейлеры и сетевые магазины рассказали о росте спроса россиян на крупы, макаронные изделия и средства личной гигиены на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Согласно информации на 15 марта, в России коронавирусом заразились 63 человека.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 15 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились не менее 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инфекционисты предрекли более слабые новые волны коронавируса
Онлайн-продажи продуктов резко выросли на фоне эпидемии коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020