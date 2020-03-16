Российские торговые сети заранее начали создавать запасы продуктов

Российские торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минпромторга.

В ведомстве пояснили, что, если в каком-то магазине обнаружится пустая полка, это не значит, что товара нет в наличии, поскольку выкладка продуктов происходит в соответствии с определенным циклом.

«Товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, в распределительном центре торговой сети», — отметили в пресс-службе министерства.

Ведомство призвало россиян рационально подходить к планированию покупок. В пресс-службе напомнили потребителям, что у любого товара есть срок годности, пишет «Газета.ру».

Ранее 15 марта российские ритейлеры и сетевые магазины рассказали о росте спроса россиян на крупы, макаронные изделия и средства личной гигиены на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Согласно информации на 15 марта, в России коронавирусом заразились 63 человека.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 15 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились не менее 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.