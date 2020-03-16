Обнаружение брака не помешает пусковой кампании ракет «Протон-М»

Несмотря на обнаружение в ракете «Протон», предназначенной для запуска спутников связи «Экспресс», некачественных комплектующих, Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор центра Алексей Варочко.

По его словам, предприятие готово обеспечить ракетами-носителями все запланированные пусковые кампании 2020 и 2021 годов.

10 марта стало известно, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур перенесен с марта на конец мая из-за обнаружения некачественных комплектующих. Ракета-носитель «Протон-М» будет запущена со спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

Предыдущий пуск «Протона-М» был произведен 24 декабря 2019 года с космодрома Байконур с метеоспутником «Электро-Л» на борту.

Коммерческие пуски ракет «Протон-М» осуществляются Центром Хруничева и поставщиком пусковых услуг на зарубежном рынке — российско-американской ILS. Всего с 1996 по 2018 год состоялось 96 коммерческих пусков.

В 2024 году тяжелый класс ракет-носителей «Ангара» должен полностью заменить ракеты-носители «Протон-М».