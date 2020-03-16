Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $31,88

По данным торгов на бирже ICE в Лондоне на 02:22 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 6,2%, до $31,88 за баррель.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряет 5,6% и находится на отметке в $30 за баррель.

Цены на черное золото отреагировали на фактическое обнуление ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Помимо этого, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будет приходиться на казначейские бумаги США.