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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $31,88

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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По данным торгов на бирже ICE в Лондоне на 02:22 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 6,2%, до $31,88 за баррель.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряет 5,6% и находится на отметке в $30 за баррель.

Цены на черное золото отреагировали на фактическое обнуление ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Помимо этого, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будет приходиться на казначейские бумаги США.

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