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Татьяна Устинова рассказала о страхе подвести читателей

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Осознание того, что книги читают миллионы людей, не мешает во время работы над очередным романом, «жуткий страх» появляется, когда рукопись уже сдана в издательство, рассказала в интервью «Известиям» писательница Татьяна Устинова.

По ее словам, работая над первой книгой, она еще не ощущала этого «пресса», но «уже на второй осознаешь, что тебя почему-то читают, и появляется тяжелейший груз, который не уходит больше никогда».

«Бывает, приходишь на презентацию книг, а там море людей — и все они здесь, потому что прочитали твой текст. Это очень страшно», — рассказала Устинова.

Она добавила, что бывают случаи общения с читателями, о которых можно говорить «только спустя время».

«Например, встреча с читателями в Рязани… В числе последних читателей была девчонка лет семнадцати… Подходит с книжкой и рассказывает жуткую историю про свою маму. Та сильно болела, тяжело умирала. «Но, — говорит, — постоянно просила ваши книги. А когда читала, всё время хохотала. Спасибо вам большое». У меня до сих пор глаза на мокром месте, когда я ее вспоминаю. Конечно, страшно подвести стольких людей», — рассказала Устинова.

Полностью читайте в интервью «Известиям»:

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