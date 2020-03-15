Тюменские врачи обнаружили бабочку в ухе ребенка

Врачи Тюменской областной клинической больницы №2 обнаружили в ухе 10-летней девочки бабочку. Ребенок жаловался на заложенность уха, из-за чего родители и обратились к оториноларингологу.

Во время осмотра врачи установили, что причиной заложенности является инородный предмет, который перекрыл слуховой проход. После его извлечения оказалось, что в ухе девочки находилась бабочка. Предположительно, насекомое провело в ухе ребенка длительное время. Избежать возможных осложнений в виде инфекции удалось благодаря скорому обращению к врачу, отмечает megatyumen.ru.

Ежедневно за экстренной помощью по поводу инородного предмета в ухе к врачам обращаются около 10 пациентов.