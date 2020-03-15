Десятилетний композитор из Грузии сочиняет и виртуозно исполняет музыку

Десятилетнего пианиста из Тбилиси прозвали Моцартом. Цотне Зедгинидзе сочиняет и исполняет музыку.

Первую композицию пианист написал в девять лет. В музыкальную школу юного виртуоза отдавать не стали. Нотную грамоту Цотне постиг дома. Родители решили: гений должен сохранить индивидуальность. Пианиста заметила Веймарская школа и пригласила к себе.