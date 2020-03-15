Прямой эфир

Всех студентов ПсковГУ перевели на дистанционное обучение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 16 марта студентов ПсковГУ переводят на дистанционное обучение. Решение принято руководством вуза. Как отмечается, это профилактическая мера, препятствующая распространению коронавируса, так как в университете работают и учатся тысячи студентов, преподавателей, в том числе из-за пределов Псковской области.

Преподаватели и сотрудники вуза продолжают работать в прежнем режиме, сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе вуза.

С 16 марта во всех школах региона досрочно объявляются весенние каникулы. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В учебных учреждениях с круглосуточным пребыванием и дошкольных образовательных организациях будут проводиться дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. В регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учи.ру открыл доступ ко всем ресурсам в связи с ограничениями из-за коронавируса
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020