Всех студентов ПсковГУ перевели на дистанционное обучение

С 16 марта студентов ПсковГУ переводят на дистанционное обучение. Решение принято руководством вуза. Как отмечается, это профилактическая мера, препятствующая распространению коронавируса, так как в университете работают и учатся тысячи студентов, преподавателей, в том числе из-за пределов Псковской области.

Преподаватели и сотрудники вуза продолжают работать в прежнем режиме, сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе вуза.

С 16 марта во всех школах региона досрочно объявляются весенние каникулы. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В учебных учреждениях с круглосуточным пребыванием и дошкольных образовательных организациях будут проводиться дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. В регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.