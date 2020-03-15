Ливия намерена обмениваться информацией с Сирией по идлибским боевикам

Ливийская национальная армия (ЛНА) в будущем намеревается осуществлять обмен информацией с Сирией о воюющих в стране боевиках из Идлиба, заявил спикер ЛНА Ахмад аль-Мисмари на пресс-конференции в Каире в воскресенье, 15 марта.

По его данным, в Ливии сейчас находятся не менее 7,5 тыс. сирийских боевиков, каждую неделю Турция высылает еще 300–400 человек. Спикер сообщил, что Турция направила в Ливию около тысячи своих офицеров и советников.

Ранее панарабские СМИ писали, что маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар якобы тайно нанес визит в Дамаск для координации совместных действий против Турции. Аль-Мисмари опроверг эту информацию.

«Маршал Хафтар не посещал Сирию, ни одна военная делегация пока не ездила туда. У них свои проблемы, у нас свои», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее 15 марта сообщалось, что в результате удара по аэродрому Митига погибли несколько турецких военных. Армия нанесла авиаудары по военным объектам главной военной базы Турции в Триполи, Митиги.

По словам аль-Мисмари, Ливийская национальная армия соблюдает перемирие, проводя операции только в качестве ответа на провокации сил Правительства национального согласия (ПНА) под председательством Файеза Сарраджа. Представитель ЛНА добавил, что армия вошла в несколько районов Триполи, но не продвигается дальше, соблюдая перемирие.

The Libyan Address Journal со ссылкой на ЛНА отмечает, что 14 марта ливийская армия сбила турецкий разведывательный беспилотник, обнаружив его над авиабазой Аль-Джуфра.

Соглашение о перемирии Саррадж и представитель ливийского парламента на востоке страны Халед Мишри подписали по итогам переговоров в Москве 13 января. Главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар попросил время для принятия решения до утра 14 января, но на следующий день СМИ сообщили, что он уехал.

В ночь на 3 марта аэропорт Митига была в очередной раз обстрелян и получил серьезные повреждения. Одновременно силы Хафтара возобновили продвижение в пригородах Триполи.

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном 10 марта главнокомандующий ЛНА выразил готовность подписать соглашение о прекращении огня.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в стране фактически воцарилось двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от столицы и сотрудничают с ЛНА Хафтара.