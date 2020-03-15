Пассажирский автобус столкнулся с фурой в Саратовской области

Утром в воскресенье, 15 марта, в Саратовской области столкнулись пассажирский автобус и фура. По данным ГИБДД, на 117-м км дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Ивантеевском районе 29-летний водитель автобуса Mercedes, который следовал по маршруту Баку – Самара – Баку, допустил столкновение с тягачом Skania.

Фурой управлял 44-летний шофер. Никто из 28 пассажиров автобуса не пострадал. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Авария с шестью машинами произошла в четверг, 12 марта, на юго-западе Москвы. Транспортные средства столкнулись на улице Обручева, 46. Пострадавших нет.