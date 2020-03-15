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Реконструкторы в Мурманской области показали бой Зимней войны

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В Мурманской области два клуба заполярных реконструкторов «Титовский гарнизон» и «Заполярный рубеж» отметили годовщину окончания Советско-финляндской войны.

«Провели полевой выход «Поход на Наутси. Бой на Рованиемском шоссе», посвященный окончанию Советско-финляндской войны 13 марта 1940 года», — говорится в публикации сообщества реконструкторов «ВКонтакте».

Как передает ИА «Би-порт», реконструкция была сделана на основе истории боевых действий на мурманском направлении между подразделениями 52-й стрелковой дивизии и финскими частями отряда капитана Пеннанена в 1939–1940 годах. Поводом стала 80-летняя годовщина завершения Зимней войны.

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