Прямой эфир
Сюжет:

В Швейцарии за сутки выявлен 841 случай заражения коронавирусом

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшие сутки в Швейцарии количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 841. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает Radiolac со ссылкой на федеральный офис общественного здравоохранения страны.

Количество случаев заболевания COVID-2019 в стране на 15 марта, таким образом, достигло 2200 человек. Из них у 1563 человек заболевание подтверждено итогами двух лабораторных тестов. От заболевания умерли 13 человек.

«Люди умирают от коронавируса — с этим нельзя шутить»
Нападающий хоккейного «Спартака» Каспарс Даугавиньш — о дерби с «Динамо» без зрителей и итогах сезона

3 марта сообщалось, что в связи с быстрым распространением коронавируса МВД Швейцарии приняло решение включить тест на выявление инфекции в список анализов, входящих в обязательное медицинское страхование. Федеральный совет классифицировал ситуацию в стране как «особую ситуацию» в соответствии с законом об эпидемиях.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. Общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 63 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марокко прекратило авиасообщение с внешним миром
В Казахстане завели уголовное дело на женщину из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020