В Швейцарии за сутки выявлен 841 случай заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Швейцарии количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 841. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает Radiolac со ссылкой на федеральный офис общественного здравоохранения страны.

Количество случаев заболевания COVID-2019 в стране на 15 марта, таким образом, достигло 2200 человек. Из них у 1563 человек заболевание подтверждено итогами двух лабораторных тестов. От заболевания умерли 13 человек.

3 марта сообщалось, что в связи с быстрым распространением коронавируса МВД Швейцарии приняло решение включить тест на выявление инфекции в список анализов, входящих в обязательное медицинское страхование. Федеральный совет классифицировал ситуацию в стране как «особую ситуацию» в соответствии с законом об эпидемиях.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. Общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 63 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.