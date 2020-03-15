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В Пензенской области введут режим повышенной готовности из-за SARS-CoV-2

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Руководство Пензенской области с 16 марта введет в регионе режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина в воскресенье, 15 марта.

«На территории региона с понедельника будет введен режим повышенной готовности. Вводятся ограничения по проведению массовых публичных мероприятий», — заявила Черемушкина. Ее слова приводит агентство «РИА Новости».

Она отметила, что в настоящий момент решается вопрос о том, нужно ли продлить школьные каникулы. Помимо этого, в детских садах усилят профилактические и контрольные меры.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. Общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 63 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.

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