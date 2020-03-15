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На месте аварии в Находке удалось собрать свыше 1200 куб. м мазута

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Более 1200 куб. м мазута собрано на месте разлива нефтепродуктов в Находке. Как рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю, в настоящее время работы по ликвидации продолжаются. Спасатели уже очистили территорию площадью 300 кв. м.

«Котельная работает в штатном режиме, жизнеобеспечение населения не нарушено», — подчеркнули в МЧС. Всего в ликвидации последствий разлива мазута участвуют 140 человек, пишет РИА «Восток-Медиа».

Мазут попал в озеро Соленое в Находке в результате взрыва цистерны. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Разгерметизация емкости с мазутом объемом 2,5 тыс. куб. м произошла 14 марта на одном из топливных складов. Площадь разлива нефтепродуктов составила порядка одного гектара.

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