Прямой эфир

Дополнительные бригады для отлова агрессивных собак организуют в Якутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутске участились нападения собак на людей. За неделю в ЕДДС от жителей поступило 214 жалоб, касающихся бродячих и проявляющих агрессию псов. Это на 40 больше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщил заместитель главы города Роман Сорокин.

В частности, было предложено органам местного самоуправления совместно с Управлением ветеринарии организовать дополнительные специализированные бригады. Сейчас в Якутске действуют две такие бригады МУП «Жилкомсервис», оснащенные сеткометами для гуманного отлова животных. Но финансовое положение предприятия не позволяет усилить данную работу за счет собственных средств, сообщает ИА SakhaNews. На сегодня в пункте передержки безнадзорных животных в уличных вольерах содержатся 72 собаки.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева в ответ на критику ее идеи о налоге для владельцев собак, направленном на финансирование приютов для бездомных животных, порекомендовала депутату Госдумы Владимиру Бурматову приехать в Якутию и лично увидеть, как обстоит положение дел «по ту сторону Уральских гор». Об этом градоначальник написала 2 марта в своем Instagram. Авксентьева убеждена, что ответственный владелец домашних животных не откажется заплатить налог или сбор в 200–300 рублей в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти запретили усыплять собак в передержке для животных в Якутске
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020