Лжесотрудники банка обманули жительницу Краснодара на 700 тыс. рублей

В полицию Адыгеи обратилась 53-летняя жительница Краснодара. Оказалось, что в телефонном разговоре с лжесотрудниками банка женщина поверила в подозрительные финансовые операции с ее счетом и выполнила советы незнакомцев. Вскоре с ее счета пропали 700 тыс. рублей.

А в Майкопе жительница лишилась через сеть Интернет более 10 тыс. рублей. Предлогом стало оформление кредита, передают «Кубанские новости». Еще одной жертвой мошенников стал 31-летний майкопчанин, который разместил объявление о продаже бытовой техники. После того как он сообщил незнакомцу конфиденциальную информацию, с его счета пропали 7 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Адыгее.

Мошенники стали использовать такси, чтобы убеждать клиентов переводить деньги на счета злоумышленников, рассказали «Известиям» представители крупнейших банков, информацию подтвердили в ЦБ. Новая схема подразумевает, что жертву, у которой нет онлайн-банка, обманным путем вынуждают перевести деньги через банкомат и под видом новой услуги даже обеспечивают ей трансфер до АТМ. Этот сценарий направлен на пожилых одиноких людей.