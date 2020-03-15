Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.

Так, Самойлов назвал главной ошибкой при приготовлении этого блюда добавление поджаренных на масле овощей, так называемой зажарки. Если следовать такому рецепту, борщ получится слишком жирным и будет испорчен. К тому же если овощи подгорят, то суп будет отдавать кислинкой.

Пример он привел на сале, которое решили поджарить и предварительно смазали сковороду маслом. Вместо жарки овощей шеф-повар призвал тушить их без масла или сразу добавлять в мясной бульон.

Малаховский заявил, что рецептов борща много, а заявления украинского коллеги назвал «желанием хайпануть».

«Самой главной ошибкой является варить либо пассеровать свеклу вместе с зажаркой, потому что самый вкусный борщ получается из печеной свеклы, когда сохраняются весь цвет и витамины», — рассказал он РЕН ТВ.

Чтобы от борща «пахло за километр» и суп имел насыщенный цвет, Малаховский предложил следовать его рецепту, добавляя свеклу в бульон в последнюю очередь. При этом многие хозяйки пассеруют все овощи вместе и всё равно борщ получается вкусным, отметил шеф-повар.

«Хайпануть парень, кажется, решил. Если он самый умный, то пусть хоть обоснование какое-то даст», — заявил Малаховский, добавив, что от борща по рецепту Самойлова «столовой пахнет».

Ранее, в марте, врачи рассказали, как следует готовить и употреблять шашлык, чтобы не нанести вред здоровью. В НИИ питания РАМН призвали выдерживать срок маринования и хорошо прожаривать мясо, а также «знать чувство меры», чтобы снизить нагрузку на организм. Сочетать мясо лучше не с алкоголем, а с растительной пищей — овощами, салатами, зеленью.