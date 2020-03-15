Прямой эфир

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.

Так, Самойлов назвал главной ошибкой при приготовлении этого блюда добавление поджаренных на масле овощей, так называемой зажарки. Если следовать такому рецепту, борщ получится слишком жирным и будет испорчен. К тому же если овощи подгорят, то суп будет отдавать кислинкой.

Открыть Россию: как повара меняют представление о своей стране
Границы русской кухни перемещаются в область этики и высоких технологий

Пример он привел на сале, которое решили поджарить и предварительно смазали сковороду маслом. Вместо жарки овощей шеф-повар призвал тушить их без масла или сразу добавлять в мясной бульон.

Малаховский заявил, что рецептов борща много, а заявления украинского коллеги назвал «желанием хайпануть».

«Самой главной ошибкой является варить либо пассеровать свеклу вместе с зажаркой, потому что самый вкусный борщ получается из печеной свеклы, когда сохраняются весь цвет и витамины», — рассказал он РЕН ТВ.

Чтобы от борща «пахло за километр» и суп имел насыщенный цвет, Малаховский предложил следовать его рецепту, добавляя свеклу в бульон в последнюю очередь. При этом многие хозяйки пассеруют все овощи вместе и всё равно борщ получается вкусным, отметил шеф-повар.

«Хайпануть парень, кажется, решил. Если он самый умный, то пусть хоть обоснование какое-то даст», — заявил Малаховский, добавив, что от борща по рецепту Самойлова «столовой пахнет».

Ранее, в марте, врачи рассказали, как следует готовить и употреблять шашлык, чтобы не нанести вред здоровью. В НИИ питания РАМН призвали выдерживать срок маринования и хорошо прожаривать мясо, а также «знать чувство меры», чтобы снизить нагрузку на организм. Сочетать мясо лучше не с алкоголем, а с растительной пищей — овощами, салатами, зеленью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач предупредил вегетарианцев о весеннем авитаминозе
Медики назвали полезные закуски для позднего ужина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020