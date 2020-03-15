Нацполиция Украины не увидела «грубых нарушений» в атаке на посольство РФ

Нацполиция Украины сообщила об отсутствии «грубых нарушений» на Марше добровольцев в Киеве, несмотря на нападение на российское посольство. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 15 марта.

«Правопорядок во время мероприятий обеспечивали работники полиции, нацгвардейцы и спасатели. Все службы справились с поставленными задачами. <…> Все запланированные акции завершились: нарушений общественного порядка допущено не было», — говорится в сообщении.

Днем в субботу в украинской столице состоялся Марш патриотов, в котором, по официальным данным, приняли участие около 5 тыс. человек.

Вечером состоялся Марш добровольцев при участии бывших участников силовой операции в Донбассе. Активисты выкрикивали лозунги «Слава нации — смерть врагам», «Украина превыше всего», «Никаких договоров с Россией!», «Нам нужна победа!».

Колонна из 1 тыс. человек во главе с двумя машинами бронетехники прошлась от киевского стадиона ЦСКА до посольства РФ. Здание дипмиссии было заведомо огорожено дополнительным забором, за которым стоял спецтранспорт и полицейский кордон, пишет «Украинская правда».

Дойдя до российского посольства, радикалы начали устраивать беспорядки. Националисты осквернили флаг РФ, распевая украинский гимн, скандировали «Долой с Украины», после чего безуспешно пытались добросить до здания зажженные фальшфейеры и петарды.

Затем кто-то из толпы выстрелил в сторону посольства из ракетницы, снаряд попал в крышу дома.

Об ущербе зданию информации нет.