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Типичным пассажиром самолета оказался 31-летний Александр

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Фото: Depositphotos
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Портрет типичного пассажира самолета на основе данных о бронированиях авиабилетов с 1 марта 2019 года по 1 марта 2020 года составили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip

По информации специалистов, это мужчина по имени Александр, которому 31 год. Чаще всего он летает в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, совершая перелеты, как правило, в мае, передает RT.

В большинстве случаев типичный авиапассажир летит эконом-классом и покупает билет в один конец. Его самое любимое место на борту — у окна в носовой части. Чаще всего он приобретает авиабилеты за неделю до вылета, как и 55% россиян. Покупку совершает во вторник, а вылетает — в пятницу.

Ранее в марте «Известия» писали, что самым популярным занятием у россиян во время путешествий в поездах оказался сон.

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