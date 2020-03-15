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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 15 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Температура воздуха в Москве в воскресенье, 15 марта, составит от 1 до 3 градусов мороза, в городе ожидается порывистый ветер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В ночь на понедельник столбики термометров в столице могут опуститься до минус 9 градусов.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с, а также метель. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В связи с гололедицей и порывистым ветром объявлено о желтом уровне опасности в Москве и Подмосковье до утра 16 марта.

В пятницу, 13 марта, в Москве шквалистый ветер повалил более 200 деревьев. Повреждения получили около 50 автомобилей. Также зафиксировано два случая обрыва проводов линий электропередачи, а у 12 строений повреждены крыши.

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