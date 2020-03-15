Российские военные привезли продукты и канцтовары для детей из сирийского Камышлы

Продукты и портфели с канцелярскими принадлежностями привезли российские военные для учащихся школы города Камышлы в провинции Хасеке на севере Сирии. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Гаврилов.

По его словам, дети с радостью принимают подарки, многие из них по-русски говорят «спасибо».

Как рассказал российским журналистам директор школы Максуд Сахими, классы переполнены, не хватает учителей, однако учебное заведение продолжает принимать детей беженцев.

По словам местных жителей, в город прибыло множество беженцев из зоны боевых действий, в том числе из провинции Алеппо.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что в Сирии начал работать совместный координационный центр по взаимодействию с Турцией для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования.