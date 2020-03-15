В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 14, достигнув 59 человек.

Речь идет о девяти случаях в Москве, по одному в Московской и Калининградской областях и Санкт-Петербурге и двух — в Кемеровской области. Все инфицированные недавно посещали Евросоюз, сообщили в субботу, 14 марта, в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.

Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, уже определен, они будут помещены под медицинское наблюдение.

Отмечается, что большинство заболевших (56 человек) являются гражданами России. Также коронавирус выявлен у двух граждан КНР и одного гражданина Италии.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 156 тыс., умерли 5835 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.