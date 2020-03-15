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Том Холланд раскрыл подробности нового фильма о Человеке-пауке

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Фото: TASS/Zuma/Columbia Pictures
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Американский актер Том Холланд раскрыл подробности третьей части фильма о Человеке-пауке, сообщает ET Canada.

По его словам, съемки картины начнутся в июле и будут проходить в Атланте (США). Холланд подтвердил, что в блокбастер вернется Зендая. В предыдущих фильмах она исполнила роль Мишель Джонс, подруги супергероя.

«Не думаю, что между нашими героями будут отношения», — добавил он.

В 2015 году Marvel и Sony объявили о партнерстве между студиями, в результате которого появились «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома».

В августе стало известно, что Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel, поскольку Disney потребовал, чтобы будущие фильмы о Человеке-пауке были с финансированием 50/50 между студиями, однако Sony не соглашалась с этими условиями. Однако в конце сентября компании сумели договориться и анонсировали создание еще одного фильма о супергерое.

Выход третьей части запланирован на июль 2021 года.

Ранее стало известно, что голливудский актер Кристиан Бэйл сыграет злодея в кинокомиксе вселенной Marvel «Тор 4: Любовь и гром».

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