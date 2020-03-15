Прямой эфир
Сюжет:

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регионам России рекомендовали перевести школьников на онлайн-обучение для профилактики коронавируса. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

Болезный занавес: как ЕС «закрывается» из-за коронавируса
США запрещают въезд европейцам, внутри союза восстанавливают пограничный контроль

В ведомстве отметили, что остановка обучения не должна сказаться на общем образовательном процессе, для чего необходимо вести дистанционное обучение.

Кроме того, управлениям образования на местах поручили организовать мероприятия по дезинфекции, контролировать графики уборки и проветривания помещений в школах, пишет «Газета.ру».

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что у отдельных регионов уже есть опыт по масштабному переходу на онлайн-обучение.

«Необходимую методическую помощь мы регионам окажем», — отметил он.

Министр добавил, что дистанционное обучение возможно организовать за счет ресурсов «Российской электронной школы», где доступны более 120 тыс. уникальных заданий и видеоуроков.

По последним данным, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, подтвержден у 59 россиян. Накануне сообщалось о 45 заболевших россиянах. В Москве заболели 24 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,8 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом
В Карелии восемь человек положили в больницу с подозрением на коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020