США включили в черный список две российские компании

Бюро по промышленности и безопасности министерства торговли США в субботу, 14 марта, ввело запрет на экспорт товаров и услуг российским компаниям «Авилон» и «Техномар» для американских предприятий.

Эти компании действуют «вопреки национальной безопасности или внешней политике США». Об этом говорится в решении ведомства, опубликованном в федеральном реестре документов, ссылку на которое приводит «РИА Новости».

10 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл практику введения США санкций пагубной, подчеркивая, что в Москве подобные действия осуждают. По его словам, ограничительные меры являются незаконными с точки зрения международного права и от них страдают многие страны.

24 января госсекретарь США Майк Помпео допустил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против России за поддержку властей Венесуэлы.