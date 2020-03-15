В Петербурге кассир обокрала компанию на 1,3 млн рублей
В Санкт-Петербурге кассир обокрала компанию более чем на миллион рублей. Деньги женщина вытащила из сейфа.
В фирме по продаже автозапчастей сотрудница проработала всего две недели. Когда она скрылась с деньгами, выяснилось, что на работу кассир устроилась по поддельному паспорту.
Настоящую личность воровки удалось установить по отпечаткам пальцев.
Полицейские в данный момент ведут розыск женщины.
В Санкт-Петербурге кассир обокрала компанию более чем на миллион рублей. Деньги женщина вытащила из сейфа.
В фирме по продаже автозапчастей сотрудница проработала всего две недели. Когда она скрылась с деньгами, выяснилось, что на работу кассир устроилась по поддельному паспорту.
Настоящую личность воровки удалось установить по отпечаткам пальцев.
Полицейские в данный момент ведут розыск женщины.