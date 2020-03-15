Красноярский чиновник задорно станцевал под балалайку

В Красноярском крае чиновник на радостях станцевал вприсядку во время инаугурации. Артема Черных избрали на должность главы Манского района.

Позже он объяснил, что устроил шоу специально — хотел прославить родной край. С такой физической подготовкой глава района мог бы сняться в новом клипе Little Big.