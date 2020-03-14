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Рыбацкий биатлон станет кульминацией фестиваля в Хабаровском крае

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Фестиваль «Народная рыбалка на Амуре», который традиционно устраивается в поселке Чныррах Николаевского района, пройдет в субботу, 4 апреля.

Особой популярностью у посетителей и участников пользуется рыбацкий биатлон — азартные соревнования, когда создается несколько команд, задача каждого участника максимально быстро добежать до места рыбалки, пробурить лунку, выловить рыбу и передать пакет с корюшкой следующему участнику, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как правило, если везет с погодой, на льду собирается более 500 человек, которые съедают тонну корюшки.

Напомним, в феврале в Советско-Гаванском районе Хабаровского края прошел 15-й фестиваль «Серебряная корюшка». Главный конкурс — рыбалка на скорость, когда участники должны в течение часа выловить рыбу, не обязательно корюшку. Есть номинация и за самое скоростное бурение лунки.

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