Названа причина резкого снижения самолета Будапешт-Москва

Причиной резкого снижения пассажирского авиалайнера SSJ-100 рейса Будапешт–Москва стал сработавший датчик неисправности системы кондиционирования.

«На борту сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Следуя правилам, самолет снизился и продолжил полет в штатном режиме», — цитирует в субботу, 14 марта, ТАСС сообщение своего источника в авиационных кругах.

Ранее в этот же день портал Flightradar24.com на своей странице в Twitter сообщил, что самолет подал сигнал тревоги спустя почти полчаса после взлета и начал снижение с 10,5 тыс. до 4,5 тыс. м.

Прибытие борта в Шереметьево ожидается в 14:53 по московскому времени.

3 марта сообщалось, что самолет Boeing 737-800 рейса Москва–Цюрих совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем.