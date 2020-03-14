Зеленский дал украинцам три дня для возвращения на родину

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил сограждан о пaссажирского авиасообщения и призвал в течение трех дней вернуться на родину. Видеообращение украинского лидера было опубликовано в Facebook 13 марта.

«Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы (украинцы) должны вернуться домой», — сказал он.

Те, кто не успеет вернуться на Украину за установленный срок, должны будут обратиться в посольство страны, чтобы их доставили отдельными нерегулярными рейсами. В конце обращения президент пожелал гражданам иметь «36,6».

14 и 15 марта спецборты должны вывезти украинцев, застрявших на границе Италии и Словении — последняя отказалась пропускать автобусы на свою территорию, а возвращаться в Италию пассажиры не хотят из-за истечения срока пребывания в странах ЕС.

С 16 марта Украина запрещает въезд иностранным гражданам на две недели, а с 17 — ограничивает пассажирское авиасообщение, пишет «Газета.ру». Исключения будут сделаны для представителей международных организаций и дипмиссий.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, на Украине, подтверждены три случая заболевания COVID-19. Один человек скончался на территории страны, еще один — в Италии.

С 11 марта по 3 апреля на Украине действует карантинный режим, что предусматривает закрытие учебных заведений, запрет на проведение массовых собраний более 200 человек, спортивные и культурные мероприятия могут проводиться без зрителей.