Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации

Общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 введен на территории США с пятницы, 13 марта. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, сообщает телекомпания CNN.

Американский лидер подчеркнул, что такая мера позволит устранить бюрократические препоны для выделения из госбюджета $50 млрд на борьбу с заболеванием.

Трамп добавил, что власти США предпримут дополнительные действия, чтобы повысить возможность проводить медицинские тесты на коронавирус. По его словам, цель заключается в том, чтобы пройти пройти медицинские проверки можно было быстро и безопасно.

По последним данным, от коронавируса в США умерли 50 человек. Всего в стране выявлено свыше 2,5 тыс. случаев заболевания.

11 марта Трамп заявил, что в связи с распространением COVID-19 Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Позже в министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что запрет будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Число зараженных в мире превысило 145 тыс. человек, умерли 5436 человек.