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В МВД рассказали о сбитой волне подростковых «групп смерти» в интернете

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МВД России удалось наладить выявление так называемых «групп смерти» для детей подростков в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В министерстве подчеркнули, что принятые меры позволили в значительной степени стабилизировать «ситуацию по линии пресечения противоправной деятельности лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению».

В МВД также выразили особую обеспокоенность распространением в интернете материалов, вовлекающих подростков в различные сообщества, которые оправдывают насильственные действия по отношению к сверстникам и педагогам.

«С использованием сетевых ресурсов в минувшем году совершено более половины от общего количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности», — уточнили в пресс-центре.

Отмечается, что в настоящее время МВД поставлено на контроль более 2 тыс. интернет-ресурсов, в том числе групп в соцсетях, распространявших материалы деструктивного содержания.

Всего судами признаны экстремистскими более 5 тыс. материалов, из них 193 в прошлом году включены в соответствующий федеральный список. Кроме того, в 2019 году Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 84 тыс. интернет-страниц по материалам, полученным от подразделений по противодействию экстремизму.

В декабре 2018 года Госдума приняла закон о борьбе с группами в соцсетях и других интернет-сайтах, пропагандирующими насилие. В апреле того же года аналитики фиксировали рост популярности так называемых колумбайн-сообществ, которые пропагандируют среди подростков идеи насилия.

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