Скорая помощь опрокинулась после столкновения с такси в Петербурге

В Санкт-Петербурге карета скорой помощи столкнулась с такси и перевернулась. Авария произошла на перекрёстке Луначарского и Светлановского проспектов.

Машина врачей с мигалками ехала на красный, а такси ее не пропустило. Трое в неотложке пострадали, они получили травмы средней тяжести.