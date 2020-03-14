Тихоокеанский циклон с метелями и сильным ветром накрыл Камчатку
На юге Камчатки бушует тихоокеанский циклон. Города завалило снегом, на дорогах гололедица.
Метель обрушилась на Петропавловск-Камчатский. Порывы штормового ветра достигли 20 м/c.
Четыре самолета ночью не могли приземлиться в аэропорту Елизово. Рейсы отправили на запасные аэродромы.
На юге Камчатки бушует тихоокеанский циклон. Города завалило снегом, на дорогах гололедица.
Метель обрушилась на Петропавловск-Камчатский. Порывы штормового ветра достигли 20 м/c.
Четыре самолета ночью не могли приземлиться в аэропорту Елизово. Рейсы отправили на запасные аэродромы.