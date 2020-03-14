В Красноярском крае задержали «чемпиона по нарушениям ПДД»

В Красноярском крае инспекторам пришлось бить стекла автомобиля, чтобы задержать местного «чемпиона по нарушениям правил дорожного движения».

Мужчина, которого 50 раз привлекали к ответственности за лихие маневры и три раза лишали прав за пьянство за рулем, не хотел оплачивать очередной штраф. А когда его машину остановили сотрудники ДПС, забаррикадировался внутри салона.

Проходить тест на алкоголь водитель отказался.

В этот раз ему грозит не только очередное лишение прав, но и пять суток ареста — за неподчинение сотрудникам МВД.