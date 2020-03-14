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Разведчик-нелегал рассказал о своей работе в США

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Как в 1970-х годах были добыты секретные материалы, касающиеся работы администрации президента США, американского Госдепартамента, ЦРУ и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, рассказал разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу «Воронцово поле». Об этом сообщает «РИА Новости».

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«Мне дали направление работы — главный противник (США) и НАТО… О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО», — сообщил ветеран.

В итоге Шевченко удалось добыть порядка 300 томов архивного дела с грифом «совершенно секретно» и с грифом cosmic, означавшем высшую степень секретности.

Разведчик признается, что «единственное, до чего не дошли руки, — так это ФБР».

Шевченко отметил, что руководство СССР в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер.

Служба внешней разведки (СВР) РФ рассекретила имя Шевченко в конце января текущего года.

С 1969 года Шевченко в рамках регулярных командировок участвовал в решении разведывательных задач, работал с ценными источниками информации, в том числе с высшим грифом секретности, а также вел работу по вербовке объектов разведывательного интереса. С 2001 года он прекратил работу за границей.

Шевченко награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

В 2017 году президент России Владимир Путин закрытым указом присвоил разведчику звание Героя России.

О планах СВР раскрыть имена разведчиков-нелегалов к столетнему юбилею службы Нарышкин рассказал в декабре 2019 года на круглом столе по истории российской внешней разведки. 28 января он озвучил их имена. По его словам, некоторые из названных разведчиков скончались, другие до сих пор живы.

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