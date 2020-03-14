Разлившийся в Приморье мазут попал в озеро

Мазут попал в озеро Соленое в Находке в результате взрыва цистерны. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил в Instagram губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По словам главы региона, в результате взрыва сорвало крышку емкости, что привело к разливу нефтепродуктов. В результате инцидента никто не пострадал.

Кожемяко добавил, что «принимаются все меры, чтобы выпилить лед, вывезти его, сжечь, убрать всю эту территорию».

«Задействованы силы и средства, порядка 40 человек. Техника прибывает», — написал губернатор.

По данным пресс-службы управления МЧС, разгерметизация емкости с мазутом объемом 2,5 тыс. куб. м. произошла на одном из топливных складов Находки. Площадь разлива нефтепродуктов составила порядка одного гектара.

Согласно информации спасателей на 8:00 местного времени (01:00 мск), собрано более 300 куб. м водомазутной смеси.

«В результате предпринятых мер и своевременной подготовки котлована для перехвата нефтепродуктов удалось минимизировать распространение загрязнения в пределах объекта», — говорится в сообщении.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.