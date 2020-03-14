Прямой эфир

Разлившийся в Приморье мазут попал в озеро

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мазут попал в озеро Соленое в Находке в результате взрыва цистерны. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил в Instagram губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По словам главы региона, в результате взрыва сорвало крышку емкости, что привело к разливу нефтепродуктов. В результате инцидента никто не пострадал.

Кожемяко добавил, что «принимаются все меры, чтобы выпилить лед, вывезти его, сжечь, убрать всю эту территорию».

«Задействованы силы и средства, порядка 40 человек. Техника прибывает», — написал губернатор.

По данным пресс-службы управления МЧС, разгерметизация емкости с мазутом объемом 2,5 тыс. куб. м. произошла на одном из топливных складов Находки. Площадь разлива нефтепродуктов составила порядка одного гектара.

Согласно информации спасателей на 8:00 местного времени (01:00 мск), собрано более 300 куб. м водомазутной смеси.

«В результате предпринятых мер и своевременной подготовки котлована для перехвата нефтепродуктов удалось минимизировать распространение загрязнения в пределах объекта», — говорится в сообщении.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маленького тюленя выловили из мазута в центре Владивостока
Пожар в резервуаре с мазутом произошел в Барнауле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020