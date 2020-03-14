Бродячий пес ворует посылки в Техасе

Семью из Техаса регулярно обворовывает бездомная собака. К такому выводу пришла семья Гарза после просмотра видео с камер наблюдения, сообщает Upi.

Не дождавшись своей пасхальной посылки девятилетняя Эби Гарза и ее семья решили просмотреть запись камеры, установленной на дверном звонке. К своему удивлению они увидели пса, который внимательно ждал, пока почтальон оставит посылку у двери и уйдет. Затем подбежал и утащил добычу.

Семья подозревает пса и в краже пакета с одеждой, которую заказала мать Эбби. Собаке дали кличку Коди. Пакеты пока так и не смогли найти.

В августе прошлого года в Сети появилось видео, на котором бездомная собака притворяется раненой, чтобы привлекать внимание туристов и выпрашивать у них еду.