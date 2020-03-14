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СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

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Российские бомбардировщика Ту-95 пролетели над американским лагерем Seadragon, развернутом на время учений в Арктике. Инцидент произошел 9 марта, сообщает журнал Popular Mechanics в пятницу, 13 марта.

Отмечается, что два самолета пролетели над лагерем на высоте 760 м. На их сопровождение были подняты канадские и американские истребители.

В публикации отмечается, что бомбардировщики появились только через пять дней после создания лагеря.

«Но послание ясно: Россия вполне способна найти американские войска, даже в Арктике», — пишет автор статьи.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.

По данным ведомства, продолжительность полета составила около 12 часов. В министерстве также отметили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.

12 марта два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

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