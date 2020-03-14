Подавший сигнал бедствия Boeing 747 приземлился на Алеутских островах

Грузовой самолет Boeing 747-46N американской авиакомпании Polar Air Cargo успешно приземлился на Алеутских островах, сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что воздушное судно подало сигнал бедствия и собирался сесть на Камчатке.

В пресс-службе камчатского аэропорта подтвердили, что борт планировал сесть, однако речи об экстренной посадке не шло.

Представители аэропорта также объяснили, что рейсы уходят на запасные аэродромы, поскольку у них невозможно приземлиться из-за погодных условий.

На Камчатке сейчас наблюдаются сложные погодные условия с сильным ветром, пургой.

3 марта сообщалось, что самолет Boeing 737-800 рейса Москва—Цюрих совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем.