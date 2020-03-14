Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Москва из-за распространения коронавируса вводит с 16 марта временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Об этом в пятницу, 13 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом сохраняются регулярные рейсы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло, а также чартеры для возвращения россиян на родину. Эти рейсы будут летать через терминал F Шереметьево, пишет «Газета.ру».

Эпидемия пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился на другие страны. По последним данным, число зараженных в мире превысило 145 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшее время организация ждет роста числа смертей в затронутых вирусом странах.