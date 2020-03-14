Министр здравоохранения Эквадора сообщила о первой смерти от COVID-19

Первый пациент скончался от коронавируса в Эквадоре. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Каталина Андрамуньо в ходе пресс-конференции, сообщает «РИА Новости».

Министр также проинформировала о трех новых случаях заражения в стране. Заболевшие прибыли из Европы (Испании и Швеции). Всего в Эквадоре число заболевших составляет 23 человека.

Ранее в пятницу первый летальный исход был зарегистрирован на Украине и в Люксембурге

Эпидемия пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился на другие страны. По последним данным, число зараженных в мире превысило 145 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшее время организация ждет роста числа смертей в затронутых вирусом странах.