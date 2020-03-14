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Вакарчука заподозрили в отмывании 12,9 млн гривен

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Фото: TASS/Zuma
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Уголовное дело возбудили на Украине в отношении музыканта, бывшего лидера партии «Голос» и депутата Верховной рады Святослава Вакарчука. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает «Страна.ua».

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В отношении Вакарчука будет проведено расследование о возможном сокрытии им гонораров от концертной деятельности группы «Океан Эльзы».

По информации издания, дело было возбуждено по заявлению юриста Андрея Портнова. Об уголовном производстве говорится в выписке из Единого реестра досудебных расследований.

«13 февраля 2020, по сообщению НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, путем маскировки доходов при проведении финансово-хозяйственных операций и совершении сделок, под видом «выплаты гонорара артисту» за прошлые периоды... получил 12,9 млн грн (35,8 млн рублей)», — говорится в документе.

Сам Портнов сообщил в Facebook о том, что будут расследованы обстоятельства получения Вакарчуком средств «от швейцарской компании якобы за концерты прошлых лет».

«Также следственным путем будут проверены его транзакции на швейцарские счета офшора из Британских Виргинских островов», — написал юрист.

В конце февраля Вакарчук сообщил о сложении своих депутатских полномочий. По словам музыканта, нынешний состав украинского парламента не выполнил своего главного назначения — «создавать видение Украины как современного европейского государства».

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