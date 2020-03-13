Около 50 народных проектов благоустройства выбрали в Коми

В Коми 49 инициатив по благоустройству прошли отбор в рамках проекта «Народный бюджет». На эти цели потратят 30 млн рублей из региональной казны, сообщает пресс-служба МинЖКХ республики.

Стоимость одного проекта в сравнении с 2019 годом выросла более чем втрое и достигла 1 млн рублей. Работы проведут в 42 муниципалитетах. Например, в селах Мещура, Нючпас, Комсомольск на Печоре будут реконструированы мемориалы воинской славы. В селах Брыкаланск, Керки, Кедвавом и в отдельных дворах Жешарта и Сосногорска появятся детские игровые комплексы, пишет ИА «Комиинформ».

В основном жители Коми предлагают для «Народного бюджета» ремонт участков улично-дорожной сети и устройство уличного освещения.