В Охотском море потерял ход рыболовецкий траулер

В Охотском море из-за намотавшейся на винт веревки потерял ход рыболовецкий траулер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в пятницу, 13 марта.

Спасательное судно «Преданный» с водолазами уже идет к трейлеру.

«Сейчас пока его рыболовное судно на буксире держит рядышком. Спасатель подойдет, водолазы размотают. Там какая-то веревка на винт намотана. Освободят, и он снова будет иметь ход», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, чтобы достигнуть цели, «Преданному» потребуется около двух суток. Он подчеркнул, что у экипажа есть всё необходимое, включая воду и топливо, поэтому «на судне всё нормально». Всего на борту находятся 62 члена экипажа, угрозы их жизни и здоровью нет.

В феврале в Охотском море загорелся траулер «Энигма Астралис» с 47 людьми на борту. Спасатели устранили возгорание, никто из членов экипажа не пострадал.