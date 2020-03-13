СМИ сообщили о застрявших на границе из-за коронавируса 100 украинцах

Группа из 100 граждан Украины застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщил в пятницу, 13 марта, украинский телеканал ТСН со ссылкой на заблокированных на границе украинцев.

По словам собеседников телеканала, они прибыли на границу вечером 12 марта. Пограничники измерили температуру у водителя и решили не пропускать автобусы, призвав украинцев возвращаться в Италию. Большинство из них не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах Евросоюза истекает и они рискуют быть депортированы и получить запрет на въезд.

По словам украинцев, они связались с консулами МИД Украины в Италии, Словении и Австрии, которые пообещали им помочь. Также граждане находятся на связи с представителями автобусных перевозчиков, которые пытаются решить вопрос.

Транспортные средства выполняли рейсы Милан–Киев и Бари–Херсон.

Кроме того, на границе застряли и румынские автобусы, но без пассажиров.

Ранее в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что через двое суток в страну запретят въезд всем иностранцам из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает атипичную пневмонию COVID-19.

В этот же день украинское правительство решило временно приостановить работу ряда пунктов пропуска через границу и ограничить функционирование контрольно-пропускных пунктов в Донбассе.

С 11 марта до 3 апреля на Украине действует карантин из-за коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет на проведение массовых собраний более 200 человек, спортивных и культурных мероприятий, которые могут проходить без зрителей. Также прекращено авиасообщение с некоторыми странами.

По данным на 13 марта, минздрав Украины зафиксировал три случая заражения SARS-CoV-2 в своей стране. В тот же день зарегистрировали первую в государстве смерть от этой инфекции.

Согласно информации МВД Украины, в Горловке на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики инфекцией заразились 12 человек. Минздрав республики опроверг эти данные и сообщил только об одном заболевшем.