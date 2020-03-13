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В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

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Число заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 в России за последние сутки выросло на 11. Об этом сообщает в пятницу, 13 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий».

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Заболевшие находятся в Москве (пятеро), Санкт-Петербурге (трое), в Ленинградской и Московской областях, а также в Пермском крае (по одному).

Все они за последние две недели посещали европейские страны, в которых отмечается наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка: Италию, Францию и Австрию.

На данный момент заразившиеся размещены в изолированных карантинных боксах.

Таким образом, в России за последние сутки число инфицированных коронавирусом достигло 45. В Москве о самоизоляции из-за коронавируса заявили более 13 тыс. человек.

10 марта мэр Москвы Серегей Собянин распорядился приостановить проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более 5 тыс. человек. За пять дней до этого, 5 марта, он подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 139 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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